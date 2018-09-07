Haval в России открыла три новых дилерских центра

Китайская компания Haval расширяет свою дилерскую сеть в России, заключая новые соглашения с дилерами.

Недавно производитель заключил три соглашения с дилерами в Йошкар-Оле, Астрахани и Екатеринбурге, где уже открылись новые автосалоны.

В Екатеринбурге партнером Haval стала компания «Драйв Авто». В новом автосалоне в городе есть шоу-рум, который расположился на площади 700 квадратных метров и сервисная зона на площади 1980 кв.м.

В Астрахани партнером бренда стала компания «Молоток», а автосалон расположился в здании на первом, где есть шоу-рум (342,3 кв.м), сервисная зона (212,2 кв.м) с 5 постами и зона предоставления услуг.

На втором этаже расположили зону для отдыха и детский уголок. Новый автосалон Haval в Йошкар-Оле открыла компания «Кондор Плюс».

В этом дилерском центре сервисная зона расположилась на площади 563,9 кв.м., а площадь шоу-рума — 329,67 кв.м. Все автосалоны оформлены в соответствии со стандартами китайского бренда.