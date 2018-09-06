Услуги ответственного хранения автошин

Менять по сезону летние покрышки на зимние – обязательное требование к безопасной круглогодичной эксплуатации автомобиля. Однако возникает проблема: где хранить летний комплект автошин, пока машина бегает на зимней резине?

Не у каждого автовладельца есть для этого подходящее помещение с оптимальными климатическими и техническими условиями. Сегодня проблему помогает решить услуга хранения автошин, которую предоставляют некоторые СТО, шиномонтажи и автомастерские.

Условия хранения

Ваши покрышки перед консервацией будут тщательно вымыты, очищены от камешков и посторонних вкраплений, обезжирены специальными составами. После этого шины будут помещены в специальный склад, где соблюдается постоянный температурный режим (+10+15С) и стабильная невысокая влажность (не выше 60%), куда не попадают прямые солнечные лучи, где отсутствуют сквозняки, прямые источники тепла и химически агрессивные материалы.

Обслуживанием вашей авторезины будут заниматься опытные специалисты, хорошо знакомые с технологиями сезонного хранения покрышек. По вашему требованию, шины будут демонтированы с колес, разбортированы и установлены в специальные стеллажи в вертикальном положении. Каждые 2 месяца скаты будут проворачиваться вокруг своей оси во избежание деформаций.

Если предполагается хранение колес в забортованном виде (вместе с колесным диском), они будут сложены стопками высотой не более 1–го метра, либо подвешены на крюки за штатные отверстия в колесных дисках. По вашему требованию, скаты будут спущены наполовину и упакованы в полиэтилен.

Дополнительно скаты могут быть обработаны силиконовыми смазками, которые защищают и частично восстанавливают структуру резины. Такая защита исключит высыхание поверхностей, которые будут выглядеть после хранения как новые.

Помещая шины на ответственное хранение, вы можете быть спокойны за их сохранность и соблюдение требований по хранению. Склады обычно содержаться в чистом состоянии, а специалисты будут тщательно контролировать температурный режим, влажность, химическую безопасность и правильное расположение покрышек.

Стоимость услуги хранения автопокрышек

Услуга хранения автопокрышек в специально оборудованных складах платная, но оплата – оправдана, так как условия для хранения, которые созданы в складских помещениях, вы вряд ли сможете создать дома или в собственном гараже. За шинами гарантирован постоянный присмотр и уход, а также обеспечиваются услуги по профессиональному демонтажу и установке покрышек на колесные диски с балансировкой колес.

Стоимость хранения покрышек минимальна и доступна любому автолюбителю. Она составляет 100-350 рублей в месяц. Подробнее об условиях хранения и стоимости можно прочитать тут http://color-disk.ru/khranenie-shin/.