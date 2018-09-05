Дилер продает уникальный Jaguar C-X75 из фильма о Джеймсе Бонде «007: СПЕКТР»

На продажу выставили автомобиль Jaguar C-X75 в синем цвете, который использовали для трюков в фильме Джеймсе Бонде «007: СПЕКТР».

Продает редкий экземпляр автомобиля дилер Kaaimans International, а сам автомобиль является одним из 5 выпущенных компанией.

На синем кузове Jaguar C-X75 присутствуют карбоновые вставки. Выставленный на продажу образец оснащен пятилитровым восьмицилиндровым двигателем с механическим нагнетателем.

Заявленный пробег автомобиля составляет 805 километров. Стоимость Jaguar C-X75 не называют. Стоит отметить, что впервые концепт Jaguar C-X75 дебютировал восемь лет назад на автосалоне в Париже.

Тогда модель позиционировалась как преемник купе XJ220, причем он был оснащен электрической силовой установкой с 4 электромоторами.

Позже силовая установка прототипа была пересмотрена. Также в компании планировали выпуск 250 экземпляров модели, но в итоге проект оказался очень дорогим и автомобиль выпустили в количестве всего пять штук, а серийным концепт так и не стал.