Японский автомобильный рынок в августе продолжил расти

Продажи новых автомобилей на японском рынке продолжают расти и в августе автопроизводители в стране реализовали 2 003 355 своих авто, что на 2,1% больше.

Этот результат указали без учета мини-каров с двигателем до 0,66 литра. С начала года в Японии было продано 1 947 252 автомобиля, а этот показатель на 3,4% меньше, чем годом ранее.

Лидерство на этом рынке удерживает компания Toyota, продажи которой в августе выросли на один процент и составили 93 821 ед.

Следом за этим автопроизводителем расположился Nissan с результатом 25 032 проданных авто, что на 8.7% превышает прошлогодний результат.

В тройке лидеров по продажам новых авто в Японии расположилась Honda с показателем 23 394 реализованных штук, что хуже на 8,4%.