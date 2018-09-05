Nissan может привезти на российский рынок новый Nissan Leaf

Первые сообщения о появлении новинок Nissan Leaf и Nissan e-NV200 на российском рынке появились в начале года. Тогда сообщалось, что в японской компании изучают российский рынок электрокаров и до конца года будет принято решение о выходе в продажу моделей Leaf и e-NV200.

Если в компании будет принято положительное решение, то электрический хэтчбек Leaf и минивэн e-NV200 в России поступят в продажу в 2019 или 2020 году.

Сегодня стало известно, что Nissan Leaf в России получил ОТТС, в котором указано, что электрокар намерены поставлять из Великобритании.

При этом сборка второго поколения еще осуществляется и на заводе в Японии и США. Для второго поколения Nissan Leaf будет доступна электрическая силовая установка с отдачей 150 л.с.

Впрочем, оформление документов в России не может означать, что электрокар вскоре начнут продавать на нашем рынке, ведь пока окончательного решения по этому поводу в компании не приняли.