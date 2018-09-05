Названы самые доходные китайские модели автомобилей на рынке РФ

Результаты нового исследования опубликовали аналитики «АвтостатИнфо», которые и назвали самые доходные китайские марки на российском рынке за семь месяцев этого года.

За этот период в России было продано китайских автомобилей на сумму 16,23 миллиарда рублей, из которых 1,43 миллиарда пришлось на кроссовер Lifan X60.

Этот автомобиль и стал лидером в списке самых доходных китайских авто в России. Сумму в 1.43 млрд дилеры выручили с продаж 1 553 автомобилей.

На втором месте расположился Lifan X70. Его продажи составили 1 409 штук на сумму 1.37 млрд рублей. С продаж 1 664 Lifan X50 компания выручила 1,23 млрд рублей, а с продаж 1 393 Lifan Myway сумма составила 1,21 млрд рублей.

На пятой строчке оказался Chery Tiggo с показателем 1,18 млрд рублей с продаж 1 413 ед.

Во второй пятерке оказались: