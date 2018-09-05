Серийный внедорожник Kia Telluride был замечен без камуфляжа

Предполагается, что презентация нового внедорожника, который станет заменой рамному Mohave, состоится уже совсем скоро.

Ранее Kia Telluride замечали в толстом камуфляже, а теперь модель удалось сфотографировать без какой-либо пленки.

Новый Telluride становится серийным продолжением концепта, который показали два года назад в Детройте.

По предварительной информации кроссовер создают на платформе с поперечным расположением двигателя и системой переднего привода.

Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена в том числе и битурбированным 3,3-литровым мотором с отдачей 370 л.с. KIA Telluride будет представлен в семи- и восьмиместной версиях.