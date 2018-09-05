Предполагается, что презентация нового внедорожника, который станет заменой рамному Mohave, состоится уже совсем скоро.
Серийный внедорожник Kia Telluride был замечен без камуфляжа
05.09.2018 13:26
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Ранее Kia Telluride замечали в толстом камуфляже, а теперь модель удалось сфотографировать без какой-либо пленки.
Новый Telluride становится серийным продолжением концепта, который показали два года назад в Детройте.
По предварительной информации кроссовер создают на платформе с поперечным расположением двигателя и системой переднего привода.
Линейка двигателей, как ожидается, будет представлена в том числе и битурбированным 3,3-литровым мотором с отдачей 370 л.с. KIA Telluride будет представлен в семи- и восьмиместной версиях.
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