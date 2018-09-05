Корейские и немецкие автомобили стали лидерами в Москве в 2018 году

Согласно опубликованным результатам нового исследования «Автостат», москвичи чаще всего приобретают автомобили немецких и корейских марок, на долю которых в этом году пришлось более 50%.

Абсолютными лидерами в Москве по продажам стали корейские автомобили, на долю продаж которых приходится 27% в этом году.

Немного отстают немецкие автомобили с показателем 23,4%. На третьем месте с долей 22% располагаются японские автомобили.

В первой пятерке оказались чешские и французские модели авто с показателями 6,9 и 6,4 процента.

Автомобили российских брендом занимаю долю в Москве 5,3%, а на долю американских машин приходится 4,6%. Менее 1,5% доли на столичном рынке заняли авто британских, китайских и шведских марок.