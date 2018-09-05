Названы новинки, которые появятся на российском рынке в сентябре

В этом месяце на рынке станет доступно для покупки немало новинок, среди которых как иномарки, так и модели российского автопроизводителя.

Агентство «Автостат» подготовило список новинок, которые появятся в этом месяце. Так, в сентябре Jeep начнет продажи своего внедорожника Wrangler.

Цены на новое поколение автомобиля были названы в прошлом месяце, а более подробно о новинке портал «ТвоёАвто» писал ранее.

Немецкая компания BMW в этом месяце начнет продажи обновленной версии минивэна 2-Series Active Tourer.

Эта модель получила небольшое косметическое обновление, которое было создано с целью увеличения продаж. Mercedes-Benz A-Klasse уже предлагается в России для тест-драйва.

Этот автомобиль предложат для россиян в трех комплектациях с тремя силовыми установками: бензиновые 1,3 литра (163 л.с.), 2,0 (224 л.с.) и 1,5 турбодизель (116 л.с.).

В паре с моторами будет работать семискоростной робот. Начальная цена за новый Mercedes-Benz A-Klasse составит 1,76 миллиона рулей. С 1 сентября в России стало доступно для покупки и обновленное семейство Гранты.