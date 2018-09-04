Такие данные приводят в агентстве «Автостат», которое ведет мониторинг стоимости новых авто на российском рынке.
Кроссовер Hawtai Laville подорожал в России до 60 тысяч рублей
04.09.2018 17:19
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Выяснилось, что в прошлом месяце на кроссовер Hawtai Laville переписали цены в большую сторону, причем во всех комплектациях.
Модель стала дороже от 50 до 60 тысяч рублей в зависимости от версии. Теперь кроссовер в России имеет ценник от 999 800 до 1 059 000 рублей.
Напомним, что автомобиль на рынке РФ предлагается с полуторалитровым двигателем мощностью 145 лошадиных сил, пару которому составляет автоматическая или механическая коробка передач.
В РФ начались продажи бюджетного китайского кроссовера Hawtai Laville
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