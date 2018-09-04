Кроссовер Hawtai Laville подорожал в России до 60 тысяч рублей

Такие данные приводят в агентстве «Автостат», которое ведет мониторинг стоимости новых авто на российском рынке.

Выяснилось, что в прошлом месяце на кроссовер Hawtai Laville переписали цены в большую сторону, причем во всех комплектациях.

Модель стала дороже от 50 до 60 тысяч рублей в зависимости от версии. Теперь кроссовер в России имеет ценник от 999 800 до 1 059 000 рублей.

Напомним, что автомобиль на рынке РФ предлагается с полуторалитровым двигателем мощностью 145 лошадиных сил, пару которому составляет автоматическая или механическая коробка передач.