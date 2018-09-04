Кроссовер BMW Vision iNext представят в самолете‍ Boeing 777F

BMW решила показать новую модель в очень необычном формате, ведь презентация пройдет даже не на земле.

Баварский автопроизводитель опубликовал видеотизер концептуального электрокара Vision iNext. Эту модель представят в текущем месяце и по слухам модель отправится в серийное производство только в 2021 году.

Стоит отметить, что в 2018 году другие производители запустят в продажу электрокросоверы Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC, презентация которых тоже состоится в сентябре.

О концептуальной модели BMW Vision iNext стало известно еще в конце весны. Тогда в сети были опубликованы первые эскизы электрического кроссовера, который будет похож на британский электрокроссовер Jaguar I-Pace. Судя по новым изображениям и видеотизеру он действительно будет напоминать британскую модель.

Подробностей про Vision iNext компания BMW пока не раскрывает, но это сделают в самолете Boeing 777F, ведь именно там и состоится презентация концепта.

Воздушное судно с автомобилем и приглашенной публикой отправится 9 сентября из Мюниха в Нью-Йорк, затем он проследует до Сан-Франциско, после чего прилетит в Пекин.

Путешествие концепта закончится 14 сентября и в каждом городе, где будет сделана остановка кроссовер Vision iNext будут демонстрировать на отдельном мероприятии.



