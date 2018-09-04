Mitsubishi Outlander установил в России рекорд по продажам в кредит

Дочерний банк Mitsubishi Corporation выдал 20-тысячный кредит на автомобиль Outlander в России.

Этот показатель оказался рекордным за всю историю деятельности банка среди моделей марки Mitsubishi. «Юбилейный» 20-тысячный кроссовер оформили в кредит в Москве.

Этот автомобиль приобрели в коричневом цвете с двухлитровым мотором и вариатором. Стоит отметить, что Mitsubishi Outlander длительное время носит звание самого продаваемого автомобиля в кредит.

Кроссовер в 2018 году разошелся тиражом в количестве 13 218 единиц, из которых 6 038 было оформлено в кредит.

В первом полугодии АО МС Банк Рус оформил 9 986 автомобилей Mitsubishi в кредит. Этот показатель указан с учетом продаж автомобилей марки с пробегом.

Между тем стоит напомним, что в этом году на заводе в Калуге выпустили 100 тыс. кроссоверов Mitsubishi Outlander.