Honda в Японии начала продажи обновленной версии кроссовера CR-V‍

В 2016 году Honda CR-V исчез с японского рынка, а спустя два года руководство компании снова решило возобновить продажи популярной модели на домашней рынке.

Внешне японская версия Honda CR-V практически не отличается от европейской, а вот силовой агрегат у японского CR-V оказался другой.

На домашнем рынке «паркетник» сразу начали предлагать с гибридной силовой установкой и полным приводом.

Силовая установка Honda CR-V Sport Hybrid состоит из 2,0-литрового 145-сильного ДВС и электромотора мощностью 184 л.с.

На небольших скоростях в кроссовере работает в основном электрический мотор, а вот на высокой скорости подключается еще и бензиновый мотор.

Также дилеры марки в Японии предложат своим клиентам кроссовер с 1,5-литровым 190-сильным мотором. В такой версии будет только вариатор, а привод может быть передним или полным.

Стоит отметить, что в данной версии может быть установлен третий ряд сидений, а в гибридной его заказать нельзя. так как под полом багажного отделения расположена батарея.

На японском рынке Honda CR-V стоит от 29 тыс. долларов за модификацию с 1,5-литровым мотором и от 34 тыс. долларов за базовую комплектацию Honda CR-V Sport Hybrid.