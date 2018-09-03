Недавно аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг автомобильных марок, которые являются наиболее распространенными на территории РФ.
Названы самые распространенные модели легковых авто в России
03.09.2018 18:15
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Сегодня были названы самые распространенные модели легковых авто в автопарке России по состоянию на 1 июля 2018 года.
Чаще всего на дорогах России можно встретить седан LADA 2107, которого в автомобильном парке насчитали 1,73 миллиона единиц.
С показателем 1,54 миллиона штук вторым самым распространенным автомобилем в России стал седан LADA 2106.
На третьем месте также оказалась отечественная модель и это трехдверный внедорожник LADA 4х4. Его в автопарке числится 1,01 млн экземпляров. На эти три автомобиля, как отмечают аналитики, приходится десятая часть всего автопарка.
Далее в списке оказались автомобили, парк которых не превышает одного миллиона:
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