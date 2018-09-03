Названы самые распространенные модели легковых авто в России

Недавно аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг автомобильных марок, которые являются наиболее распространенными на территории РФ.

Сегодня были названы самые распространенные модели легковых авто в автопарке России по состоянию на 1 июля 2018 года.

Чаще всего на дорогах России можно встретить седан LADA 2107, которого в автомобильном парке насчитали 1,73 миллиона единиц.

С показателем 1,54 миллиона штук вторым самым распространенным автомобилем в России стал седан LADA 2106.

На третьем месте также оказалась отечественная модель и это трехдверный внедорожник LADA 4х4. Его в автопарке числится 1,01 млн экземпляров. На эти три автомобиля, как отмечают аналитики, приходится десятая часть всего автопарка.

Далее в списке оказались автомобили, парк которых не превышает одного миллиона: