На российском автомобильном рынке в августе появилось 11 новинок

В августе на российском рынке стартовали продажи нескольких новых моделей автомобилей. По данным «АВТОСТАТ», дилеры марок начали предлагать в общей сложности 11 моделей. Среди этих моделей новое поколение Citroen Grand C4 Picasso, которое предлагается в двух вариантах — Fleet Edition и Summer White. Базовая версия данных комплектаций оценена в 1 599 000 и 1 619 000 рублей соответственно.

Компания Renault начала предлагать новую версию кроссовера Kaptur в версии Play. В этой модификации «паркетника» появилась новая мультимедийная система Яндекс.Авто с фирменными сервисами. Цена за эту спецверсию составляет 1 114 990 рублей.

Volkswagen для своих клиентов начала предлагать седан Polo Joy. Эту комплектацию разработали на базе Comfortline, а выпущена она будет ограниченным тиражом в количестве 500 ед.

Компания Skoda в августе привезла на российский рынок Kodiaq Laurin and Klement. Эта модификация с 2,0-литровым дизельным мотором обойдется от 2 790 000 рублей. Такая же версия, но уже с 2,0-литровым бензиновым двигателем стоит от 2 834 000 рублей.

Smart в Россию привезла спецверсии своих ситикаров, которые предлагаются в ярких расцветках с возможностью персонализации по программе Brabus tailor made.

Компания Hyundai начала продажи обновленного кроссовера Santa Fe и Tucson, которые оценены от 1 999 000 рублей и 1 399 000 рублей соответственно.

Рекордсменом по обновлению модельного ряда можно назвать Kia, которая в августе обновила сразу пять моделей: Optima, Sorento Prime, Rio, Rio X-Line и Ceed.

Также до российских дилеров добрались внедорожники Lexus LX Black Vision и Jeep Compass. Первый стоит от 6 854 000 рублей, а американская модель обойдется от 1 999 000 рублей.