Противоугонные средства для мотоцикла
Пролететь по трассе на красивом маневренном байке – мечта многих. Если вы еще не приобрели такое чудо, то сделать это можно в мотопехоте, компания с Екатеринбурга, но доставляет мото по всей России — https://motopehota.ru. А счастливым владельцам нужно подумать о том, как сохранить драгоценную покупку.
Виды противоугонных приемов
Люди, совершающие кражу мотоциклов, делают это преднамеренно. Они оснащены необходимыми приспособлениями вплоть до грузовых машин, чтобы просто поднять и увезти байк без всяких хлопот. Защита от них имеется. Существует четыре типа средств, препятствующих угону:
- Стационарные.
- С замками.
- Подающие сигнал
- Невидимые.
Первый
Применяются в гаражах, на стоянках, где транспорту отведено конкретное место. Представляют собой устройства, которые монтируются в пол или стену. Надежно защищают транспортное средство.
Второй
Несколько разновидностей:
- Цепь-замок. Материал изготовления – сверхпрочная сталь. Не подвержена неблагоприятному воздействию окружающей среды. Длина разная, рассчитана на то, чтобы пристегнуть байк на улице к столбу, дереву или другому несъемному объекту. Самое подходящее место – рама. Можно через колесо, но иногда воры увозят основную часть, оставляя на месте пристегнутую. Система громоздкая, требует упаковки в специальную сумку.
- Скоба-замок. Место присоединения – тормозной диск (нижняя часть, перед вилкой). Благодаря ей блокируется колесо. Устройство компактное, но не считается очень эффективным. При начале движения необходимо не забыть снять.
- Трос с приваренным замком. Материал – армированная сталь. Аналог цепи, но менее надежный.
- U-образный замок. Фиксирует колеса – переднее плюс вилка или заднее с маятником.
Третий
Сигнализации производятся в трех вариантах:
- Обычная. Оснащена датчиками на удар, качение, наклон. Если мотоцикл наклонили, качнули, начинает громко звучать сирена. Способ распространенный, но можно не успеть добежать, если воры окажутся быстрыми.
- В чехле. В полотно, закрывающее мотоцикл, встраивают сирену. Чехол затягивается тросом, который размыкается ключом. Если его просто разрезать, сработает сигнализация.
- Сирена плюс обратная связь. Снабжена пейждером, на экране которого отражается состояние мотоцикла. Дальность ограничена.
Четвертый
К нему относятся скрытая кнопка, размыкающая цепь зажигания и специальные наклейки, по которым определяется принадлежность техники..