Противоугонные средства для мотоцикла

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Виды противоугонных приемов

Люди, совершающие кражу мотоциклов, делают это преднамеренно. Они оснащены необходимыми приспособлениями вплоть до грузовых машин, чтобы просто поднять и увезти байк без всяких хлопот. Защита от них имеется. Существует четыре типа средств, препятствующих угону:

Стационарные. С замками. Подающие сигнал Невидимые.

Первый

Применяются в гаражах, на стоянках, где транспорту отведено конкретное место. Представляют собой устройства, которые монтируются в пол или стену. Надежно защищают транспортное средство.

Второй

Несколько разновидностей:

Цепь-замок. Материал изготовления – сверхпрочная сталь. Не подвержена неблагоприятному воздействию окружающей среды. Длина разная, рассчитана на то, чтобы пристегнуть байк на улице к столбу, дереву или другому несъемному объекту. Самое подходящее место – рама. Можно через колесо, но иногда воры увозят основную часть, оставляя на месте пристегнутую. Система громоздкая, требует упаковки в специальную сумку. Скоба-замок. Место присоединения – тормозной диск (нижняя часть, перед вилкой). Благодаря ей блокируется колесо. Устройство компактное, но не считается очень эффективным. При начале движения необходимо не забыть снять. Трос с приваренным замком. Материал – армированная сталь. Аналог цепи, но менее надежный. U-образный замок. Фиксирует колеса – переднее плюс вилка или заднее с маятником.

Третий

Сигнализации производятся в трех вариантах:

Обычная. Оснащена датчиками на удар, качение, наклон. Если мотоцикл наклонили, качнули, начинает громко звучать сирена. Способ распространенный, но можно не успеть добежать, если воры окажутся быстрыми. В чехле. В полотно, закрывающее мотоцикл, встраивают сирену. Чехол затягивается тросом, который размыкается ключом. Если его просто разрезать, сработает сигнализация. Сирена плюс обратная связь. Снабжена пейждером, на экране которого отражается состояние мотоцикла. Дальность ограничена.

Четвертый

К нему относятся скрытая кнопка, размыкающая цепь зажигания и специальные наклейки, по которым определяется принадлежность техники..