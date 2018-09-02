Если ваш автомобиль проходит регулярное техническое обслуживание в сервисных центрах дилера, используется качественное масло, а владелец предпочитает аккуратный стиль вождения, то автоматическая трансмиссия способна полностью выработать свой гарантийный ресурс в 150-200 тысяч километров. Известны случаи, когда АКПП выдерживала до 300 тысяч км пробега без единого ремонта. На практике такое происходит гораздо реже, ведь периодическое масляного голодание агрегата, частая езда по бездорожью, горам или в условиях экстремально низких температур являются серьезными факторами риска. В результате коробка передач быстро изнашивается и требует или капитального ремонта, или немедленной замены. Чтобы понять степень износа, необходима качественная диагностика АКПП, которую возможно провести лишь в условиях оснащенного технического центра.

Признаки наличия неисправностей

Если в пути вы заметили хотя бы одну из нижеперечисленных причин, немедленно обратитесь в специализированный сервис. Мастера смогут оценить степень износа основных комплектующих АКПП и принять объективное решение о ремонте или замене. Вот несколько самых ярких проявлений неисправностей автоматической трансмиссии:

Масло в коробке передач расходуется слишком быстро, вспенивается, чернеет или приобретает неприятный горелый запах;

При переключении передач при нормальной нагрузке на авто наблюдается посторонний гул, задержки или вибрации;

В процессе езды автомобиль ведет себя необычно, появились удары, дерганья, рывки;

При срабатывании автоматической коробки передач появляется перегазовка и пробуксовка;

Периодически исчезает задняя передача, а переключение на какую-то конкретную скорость стало невозможным.

Когда необходима срочная замена коробки автомат?

Каждый из перечисленных ранее признаков свидетельствует о наличии неисправности. Локализовать ее, определить степень поломки или износа определенных комплектующих – это задача специалиста сервисного центра. Обязательным условием является комплексная диагностика. Если в ходе обследования автоматической трансмиссии выявлена 1-2 мелкие поломки, можно заменить изношенную деталь, долить масло, провести повторную диагностику и избежать серьезных расходов.

Проблема с маслом – это одна из наиболее часто встречающихся причин, вызывающих перебои в работе АКПП. Если замена расходной жидкости не принесла результата, необходимо разбираться в ситуации более детально. Возможно, причина заключается в наличии пластика или металлической стружки в поддоне. После анализа образовавшихся примесей опытный специалист сможет распознать неполадку. Втулки, планетарные шестерни, фрикционные диски или подшипники – вот далеко не полный перечень комплектующих, подверженных износу. К примеру, сложности с включением конкретной передачи могут быть связаны с выходом из строя поршня муфты, гидротрансформатора или соленоида. Если автомобиль не едет вообще, значит забилась сетка фильтра, окончательно износились фрикционные диски или порвались манжеты поршня.

Замена коробки автомат является единственным решением проблемы, если в процессе диагностики выявлено сразу несколько серьезных неисправностей. Теоретически опытный мастер справится и с ними, но затраты на подобный ремонт превысят стоимость нового агрегата. Иногда клиентами специализированных сервисов становятся владельцы автомобилей, желающие установить более новую или современную модификацию трансмиссии. Когда эксплуатационный ресурс АКПП выработан полностью, ее дальнейшее использование будет очень затратно и невыгодно.

Технология замены коробки передач

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