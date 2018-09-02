Для автомобилей американской марки Tesla достаточно редко делают какие-либо пакеты доработок, но Prior Design решила сделать свой вариант электрокара, а для этого проекта специалисты выбрали Tesla Model S.

Фирма Prior Design представила доработанный седан Tesla Model S. Которому добавили новые аэродинамические кузовные элементы и можно сказать, что программа от Prior Design оказалась удачной и превратила седан действительно в премиальный и одновременно спортивный автомобиль, несмотря на отсутствие технических доработок.

Электромобиль Tesla Model S в версии от фирмы Prior Design носит название PD-S1000 Aerodynamic-Kit. Для желающих приобрести такой пакет доработок предложат бампер спереди со спойлером, иные боковые юбки, задний бампер, а на крыше багажника появится спойлер.

Кроме этого, в автомобиле будет регулируемая подвеска H&R, колесные диски размером 21 дюйм, а также может быть матовая голубая пленка, по крайне мере именно такой показали автомобиль в видео.

О стоимости данного тюнинг-пакета Prior Design информацию не предоставила.