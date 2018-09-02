Эксперты составили Топ-5 самых безопасных автомобилей 2018 года

Рейтинг Топ-5 самых безопасных автомобилей 2018 года составили на основании данных нескольких организаций, в том числе и NHTSA, которые проводят краш-тесты и оценивают модели на безопасность.

При составлении ТОПа учитывались только модели 2018 года. На пятой строчке в списке оказался MINI Cooper Countryman, причем звания одного из самых безопасных в 2018 году он получил после внедрения новых систем безопасности.

На позиции выше оказался KIA Optima 2018 года, который показал неплохие результаты почти во всех краш-тестах и все благодаря специалистам компании KIA, которые постоянно внедряют в свои автомобили новые системы безопасности и помощи водителю.

На третье место разместили Subaru WRX, оснащенный фирменной системой безопасности. По пять звезд почти во всех краш-тестах заработал кроссовер Mazda CX-9 и он оказался на второй строчке Топ-5 самых безопасных автомобилей 2018 года.

Во всех краш-тестах NHTSA и во многих тестах других организаций максимальное количество баллов заработал японский Toyota Camry, а он и оказался лидером составленного рейтинга.