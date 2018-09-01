Названы самые лучшие и худшие кроссоверы по мнению британцев

Британский ресурс WhatCar? провел опрос, в котором приняли участие владельцы современных кроссоверов. Подведя результаты опроса WhatCar? назвал лучшие и худшие кроссоверы, которые предлагаются на мировом рынке.

В итоге британцы признали самым лучшим немецкий кроссовер Audi Q7. На втором месте списка расположился внедорожник от марки Land Rover. Речь идет о модели Discovery.

В тройку лидеров вошел представитель сегмента SUV от шведской компании — Volvo XC90. Следом за ним в рейтинге самых лучших оказался Audi SQ5 и Range Rover Sport, а далее числятся Range Rover Velar, Range Rover, Bentley Bentayga, BMW X5 и Mercedes-AMG GLC 43.

Что касается худших кроссоверов, то ими стали Infiniti QX70 и Maserati Levante. Первый не привлек британцев из-за яркой внешности, а также из-за тесного салона, а второй оказался не комфортным на дороге.