ДТП в Ингушетии: погиб полицейский и пострадал подросток

Жертвами аварии на трассе в Назрановском районе Ингушетии стали два человека.

По данным МВД по региону, водитель автомобиля «Лада Приора» при движении по дороге потерял контроль над управлением транспортного средства, из-за чего легковушка оказалась в кювете, где врезалась в дерево.

На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне отечественного авто кроме 19-летнего водителя, находился подросток и 22-летний сотрудник полиции.

В результате ДТП травмы получили водитель и его пассажиры. Подростка доставили в больницу, а водитель и полицейский скончались от полученных травм в машине «скорой» по дороге в больницу.

Все причины и обстоятельства смертельной аварии продолжают устанавливать.