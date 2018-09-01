Жертвами аварии на трассе в Назрановском районе Ингушетии стали два человека.
ДТП в Ингушетии: погиб полицейский и пострадал подросток
01.09.2018 14:35
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По данным МВД по региону, водитель автомобиля «Лада Приора» при движении по дороге потерял контроль над управлением транспортного средства, из-за чего легковушка оказалась в кювете, где врезалась в дерево.
На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне отечественного авто кроме 19-летнего водителя, находился подросток и 22-летний сотрудник полиции.
В результате ДТП травмы получили водитель и его пассажиры. Подростка доставили в больницу, а водитель и полицейский скончались от полученных травм в машине «скорой» по дороге в больницу.
Все причины и обстоятельства смертельной аварии продолжают устанавливать.
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