Новосибирск: водитель легковушки врезался в троллейбус и скрылся

Дорожный инцидент произошел сегодня во второй половине дня на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска.

Как сообщается, водитель легкового автомобиля по неизвестным сейчас причинам допустил столкновение с троллейбусом № 4. ДТП произошло в районе Блюхера,1.

После дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся. В результате произошедшего никто не пострадал.

Как сообщает «НГС», на площади Маркса 1 сентября произошла не единственная авария с участием троллейбуса.

Еще одно ДТП было зафиксировано немного позднее в районе дома Покрышкина, 1, где водитель иномарки не пропустил троллейбус, чем и спровоцировал столкновение.

В этой автоаварии также никто серьезных травм не получил.