Дорожный инцидент произошел сегодня во второй половине дня на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска.
Новосибирск: водитель легковушки врезался в троллейбус и скрылся
01.09.2018 14:02
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Как сообщается, водитель легкового автомобиля по неизвестным сейчас причинам допустил столкновение с троллейбусом № 4. ДТП произошло в районе Блюхера,1.
После дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся. В результате произошедшего никто не пострадал.
Как сообщает «НГС», на площади Маркса 1 сентября произошла не единственная авария с участием троллейбуса.
Еще одно ДТП было зафиксировано немного позднее в районе дома Покрышкина, 1, где водитель иномарки не пропустил троллейбус, чем и спровоцировал столкновение.
В этой автоаварии также никто серьезных травм не получил.
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