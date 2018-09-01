Женщина-водитель в Шуе устроила серьезное ДТП с автобусом

Дорожная авария произошла накануне в вечернее время в Шуе, информация о котором была подтверждена МЧС по Ивановской области.

На одной из Железнодорожных улиц произошло столкновение автобуса «ПАЗ» и иномарки «Рено» под управлением автомобилистки.

Женщина-водитель управляя иномаркой спровоцировала ДТП, выезжая со второстепенной дороги.

Не предоставив преимущества в движении автобусу женщина допустила столкновение, причем основной удар пришелся в дверь иномарки со стороны водителя.

Автомобиль Рено получил серьезные механические повреждения, а женщина – травмы. О пострадавших в автобусе не сообщается.