Дорожная авария произошла накануне в вечернее время в Шуе, информация о котором была подтверждена МЧС по Ивановской области.
Женщина-водитель в Шуе устроила серьезное ДТП с автобусом
01.09.2018 13:41
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На одной из Железнодорожных улиц произошло столкновение автобуса «ПАЗ» и иномарки «Рено» под управлением автомобилистки.
Женщина-водитель управляя иномаркой спровоцировала ДТП, выезжая со второстепенной дороги.
Не предоставив преимущества в движении автобусу женщина допустила столкновение, причем основной удар пришелся в дверь иномарки со стороны водителя.
Автомобиль Рено получил серьезные механические повреждения, а женщина – травмы. О пострадавших в автобусе не сообщается.
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