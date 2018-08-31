Новый Mercedes-Benz GLE без камуфляжа замечен во время тестов

Недавно автомобильным папарацци удалось сфотографировать салон нового поколения автомобиля Mercedes-Benz GLE, а теперь кроссовер сфотографировали без какого-либо камуфляжа.

Предполагается, что новый Mercedes-Benz GLE проходит уже финальные тесты, а его премьерный показ будет проходить на автосалоне в Париже.

Модель получит измененную внешность и интерьер, где появится два 12,3-дюймовых дисплея, которые заменят обычную панель приборов.

В основе кроссовера расположилась платформа MHA, которая также использовалась при создании нового E-Class.

Линейка двигателей автомобиля будет представлена шести- и четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными агрегатами, а в дальнейшем появится и гибридная силовая установка. Будет у GLE и спортивная модификация AMG с 600-сильным твин-турбомотором.