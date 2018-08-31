Замена масла в МКПП и двигателе — G-Energy Service

Масло в двигателе и механической коробке передач меняется в соответствии с рекомендациями к автомобилю. Также сроки замены зависят от вида масла – оно может быть минеральным, синтетическим или полусинтетическим. Со временем оно загрязняется и теряет свои свойства, создавая все условия для выхода из строя деталей двигателя и коробки передач. Задача автолюбителя – вовремя поменять масло в обоих агрегатах.

Лучше всего, если этой задачей займутся профессионалы, работающие в автосервисе. На это есть несколько причин:

профессиональный подход в разы снижает риски возникновения сопутствующих поломок;

в автосервисах всегда есть подходящие инструменты (например, для снятия масляного фильтра в двигателе – выкрутить его в домашних условиях получается далеко не всегда);

замена масла в МКПП позволяет вовремя заметить другие неисправности – специалисты сервиса смогут не только поменять масло, но и справиться с поломками.

Профессиональная замена масла в МКПП – это ещё и экономия времени. Неопытному автовладельцу для этого потребуется пара часов, а то и больше. Опытный мастер автосервиса справится за полчаса. За это время он сольёт отработку, промоет коробку, зальёт свежее масло.

Замена масла в двигателе – процедура более простая, хотя у неопытного автовладельца она может вызвать множество сложностей. Нужно знать конструкцию машины, подобрать правильный фильтр и подходящее масло. Также потребуются условия для замены – нужны яма и инструменты. И если с инструментами всё хорошо, то с поисками ямы или эстакады часто возникают проблемы. Проще всего потратить несколько сотен рублей, чтобы замена масла в двигателе была выполнена профессионалами своего дела.

Чтобы заменить масло в двигателе и механической коробке передач, необходимо обратиться в проверенную мастерскую. В Волжском это автосервис G-Energy Service . Здесь работают опытные специалисты, хорошо знакомые с устройством легкового транспорта. Они смогут заменить масло в коробке передач (как в механической, так и в автоматической), заменят машинное масло в двигателе. Сервис работает с автомобилями любых марок и категорий – это продукция отечественного автопрома, недорогие иномарки, машины дорогого класса. Специалисты подберут масло, заменят фильтры, проверят отсутствие протечек. Одновременно с этим здесь можно провести экспресс-диагностику ходовой части и вовремя устранить мелкие поломки, которые часто перерастают в крупные неисправности.