Rolls-Royce для топ-менеджера Google создала особый кабриолет Dawn

Теперь топ-менеджер компании Google будет ездить на эксклюзивном автомобиле от Rolls-Royce, ключи от которого он получил от главы автомобильной компании.

Эксклюзивный кабриолет получил название Rolls-Royce Dawn Black Badge и отличается он в первую очередь особыми цветами кузова и салона, которые разрабатывались специально для этого экземпляра.

В связи с тем, что сотрудник Google обожает гоночные автомобили, он предпочел ярко-желтый цвет с темными элементами.

Желтый цвет для особого Dawn назвали Superflare, а темный — Pikes Peak Blue. Передали эксклюзивный автомобиль топ-менеджеру Бенджамину Трейнору Слоссу во время закрытой церемонии Collectors Cocktail Reception, а ключи от машины ему вручил лично глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос.