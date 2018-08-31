В рамках автосалона в Чэнду, который начал свою работу 31 августа, компания Kia провела презентацию обновленного варианта своего кроссовера Kia KX3, который будет относится к 2019 модельному году.

Kia в Чэнду представила обновленный кроссовер Kia KX3 2019, получивший изменения в экстерьере, а также новые ценники, которые оказались ниже, чем у предшественника.

Теперь кроссовер имеет стилистику Optima и Cadenza, полоски сбоку из хрома, сдвоенные патрубки выхлопной системы, а также новую решетку радиатора.

При этом в салоне автомобиля изменений не произошло. Что касается двигателей, то компания предложит автомобиль с бензиновым 125-сильным двигателем объёмом 1,6 литра.

Для двигателя предложат автоматическую или механическую коробку на шесть ступеней. При этом во время презентации о турбодизеле не сообщалось, и возможно в обновленном кроссовере его уже не будет. Пересмотрели для модели комплектации и ценники.

Теперь для кроссовера не будет много комплектаций, а те, которые предложат будут урезанными, за счет чего и снизилась стоимость.

Если ранее за Kia KX3 в пяти вариантах просили от 1,16 до 1,54 млн рублей в переводе, то теперь ценники варьируются от 1,1 до 1,3 миллиона рублей.