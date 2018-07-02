Обновленный кроссовер Kia Sportage в России получил ОТТС

Новый ОТТС для обновленной версии кроссовера Kia Sportage появился в базе Росстандарта, благодаря которой стали известны технические характеристики модели.

Впрочем, в самой компании пока никаких подробностей о российской версии кроссовера не раскрывают. Однако благодаря ОТТС стало известно, что Kia Sportage для России получит 2,4-литровый бензиновый мотор с отдачей 184 л.с.

В паре с двигателем будет работать восьмискоростной автомат, который передаст крутящий момент на все колеса.

Также среди трансмиссий будет и восьмискоростной автомат, предлагаемый в некоторых комплектациях, в том числе и с турбированным дизельным мотором объёмом два литра и системой полного привода. С таким двигателем дорестайлинговый кроссовер предлагается в самых дорогих комплектациях.

Также в линейке двигателей останутся и прежние моторы, в числе которых 1,6-литровый 177-сильный и 2,0-литровый 150-сильный. Базовым двигателем стало 1,6-литровый агрегат с отдачей 132 л.с.

В продаже обновленный кроссовер появится осенью, а его презентация состоится в рамках автосалона в Москве в конце августа.