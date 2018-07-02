По Крымскому мосту в июне проехало почти 500 тыс. автомобилей

В том числе по крымскому мосту в прошлом месяце проехало 5,4 тыс. рейсовых автобусов.

В общей же сложности по мосту проехало почти 500 тысяч транспортных средств в обе стороны.

В сторону Крыма за отчетный период двигалось около 250 тысяч машин, а обратную сторону немного меньше.

В среднем в сутки по мосту проезжало 15,8 тыс. транспортных средств. Также сообщается, что в период с 16 мая по мосту проехала 671 тыс. автомобилей.

Стоит отметить, что на берегу дежурят семь комплексных дорожных машин, два эвакуатора для легковых авто и два с возможностью эвакуации автобусов.

Остановки во время движения по мосту запрещены, а максимальная разрешенная скорость 90 км/ч.