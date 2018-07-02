Власти Германии продолжат проверять автозаводы после «дизельгейта»

Власти Германии заявили о намерении продолжать проверки автомобильных заводов и компаний в связи с дизельным скандалом.

Об этом сообщают зарубежные источники, ссылаясь на слова главы министерства транспорта Германии. Напомним, что сейчас на территории Германии проводят расследования в связи с «дизельгейтом».

В ходе проверок оказалось, что некоторые немецкие концерны применили в своих автомобилях программное обеспечение, которое занижало показатели выхлопа в дизельных автомобилях во время тестирования на стендах.

В рамках проверок и расследований под отзыв попало более пяти миллионов автомобилей, в которых должны избавится от незаконного оборудования и ПО.