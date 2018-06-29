Chery QQ − вся правда о китайской «малютке»

После выхода на рынок в 2003 году этот клон Дэу Матиз (по дизайну) и Тойоты Ярис (по двигателю и некоторым другим агрегатам) быстро завоевал сердца автолюбителей по всему миру. Еще бы − его цена в три раза ниже, чем у европейских конкурентов. Даже бедный студент, живущий от стипендии до стипендии, может насобирать на Куку.

И тот факт, что владельцам приходится очень часто заглядывать в Chery QQ каталог запчастей, ничего не изменит. Частые ремонты? Да, но детали стоят так дешево, что о расходах можно даже не задумываться.

Вы даже не догадывались

Машины одного года выпуска, собранные на одном и том же заводе, с одним и тем же названием модели, могут кардинально различаться между собой. С виду − две одинаковых Куку. На самом деле − между ними громадная пропасть. У одних кузов не ржавеет даже через пять лет эксплуатации. У других − проблемы начинаются уже в первый год. Часть машин показывает расход топлива в рамках заявленного диапазона. Другая часть ставит рекорды по количеству сожженных литров бензина на сотню пройденных километров.

Почему так происходит? Сложно сказать, китайские инженеры хранят молчание, а серьезных исследований никто не проводил. Скорее всего, важные этапы технологического процесса меняются, в зависимости от колебаний рынка. Видимо, чтобы снизить цену, время от времени китайцы отказываются от нанесения защитной грунтовки и ставят самые дешевые запчасти на Chery QQ.

Поэтому в интернете вы найдете самые разные отзывы. Одни водители хвалят автомобиль, называя его «самой рациональной покупкой», другие − ругают за ненадежность и выход из строя самых разных систем и механизмов. Стабильность заключается только в одном − низком качестве сборки Чери на украинском заводе. В общем, если вам повезет − будете ездить и не знать о серьезных поломках. А нет − придется закупать запчасти и выстраивать дружеские отношения на станции технического обслуживания.

Доверяй, но проверяй

Почему-то считается, что китайские автомобили очень неприхотливы и просты в ремонте. Это заблуждение вызывает много проблем. Мастера, на знающие досконально конструкцию, берутся за диагностику и сильно ошибаются. Реально слабое место машины − ее электросистема. Выходят из строя датчики, такие как определитель положения коленвала. Гаражные кулибины в этих случаях меняют элементы системы запуска двигателя, свечи и даже предлагают «капиталку» мотора. Хотя можно было обойтись всего-навсего заменой копеечного устройства.

Используйте Чери Куку правильно

Но самая главная проблема автомобиля − это неправильное к нему отношение со стороны владельцев. «Кукушечка» − это бюджетная городская машина, относящаяся к классу «А» по европейской системе. Она предназначена для неспешной езды в пробках, парковки в самых узких местах и небольшому годовому пробегу. Для этих целей она подходит почти идеально. Но если вы купили QQ только из-за низкой цены и собираетесь ее эксплуатировать в жестких условиях, гонять по трассе и возить картошку из села, где живет бабушка − ничего хорошего не ждите. Подвеска расскажет вам все, что нужно знать про украинские дороги, а мотор и трансмиссия будут постоянно просить еще разок свозить их на СТО.

Источник: chery911.com.ua