Профессиональная перевозка мебели: недорого и надежно

Перевозка мебели – один из самых трудоемких этапов при любом переезде. Облегчить эту задачу вполне возможно, заказав перевозку мебели по Москве с грузчиками недорого. Квалифицированная перевозка – 100% гарантия того, что она «прибудет» на новое место в идеальной сохранности. Это тем более важно, если речь не только о корпусной, но и о ценной дизайнерской, антикварной, нестандартной мебели.

Почему перевозку мебели лучше поручить профессионалам?

Услуги по транспортировке включают:

Сборку и разборку, установку на новом месте. Профессиональные сборщики мебели разберут и соберут любую мебель: это диваны, шкафы, включая многостворчатые или встроенные, кровати, массивные письменные и бильярдные столы.

Упаковку и маркировку. Для упаковки комплектующих используются картонные короба объемами от 36 до 96 л, воздушно-пузырьковая пленка, стрейч-пленка, в том числе, черная светозащитная, гофрокартонные листы. Вся фурнитура раскладывается в отдельные пластиковые пакеты и маркируется для последующей сборки. Упаковку по самым доступным расценкам и в любых количествах можно приобрести у транспортной компании.

Подбор транспорта. Для мебели используются специально оборудованные фургоны, в основном, ГАЗели на 1,5 т (обычные, высокие или удлиненные). Если ее совсем немного – до 0,8 т – вполне возможна грузоперевозка каблуком. А, если много (например, при поставках, переезде крупного офиса, промышленного предприятия) – подойдет МАЗ на 3-5 т или фура на 10-20 т.

Такелажные работы. Если мебель весит более 100 кг, является неразборной или антикварной, не проходит в дверной проем, то, возможно, потребуются такелажные работы с применением оснастки и крана-манипулятора.

Дополнительные сервисы. Сюда входит: страховка особо ценной, дизайнерской или антикварной мебели, экспедиторское сопровождение (при необходимости), ответственное хранение на складе. А также вывоз старой мебели на полигон для утилизации с составлением официального акта.

Требуется бережная транспортировка мебели в любых объемах – от отдельных предметов до крупных партий? Обратитесь в компанию «Перевозки-Переноски». В вашем распоряжении – большой парк современных авто, опытные водители, добросовестные грузчики и доброжелательные диспетчеры. А, если мебель нужно доставить «уже вчера», всегда доступна услуга перевозка на грузовом такси: машина прибудет к вам в течение всего 20-60 мин после звонка диспетчеру.