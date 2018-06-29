Для частого посещения автомойки в осенне-весенний пириод у автомобилистов тратится много времени и нервов. Но из данной ситуации имеется выход, ведь вполне возможно мыть авто намного реже и при этом вид его всегда будет презентабельным. Для этого необходимо всего лишь обработать все кузовные детали, используя жидкое стекло для авто. Данная полироль в настоящий момент считается очень популярной и все больше автомобилистов с каждым годом отдают предпочтение именно этому средству. Так происходит неспроста. У жидкого стекла есть масса преимуществ, которые привлекают автолюбителей. Но, кроме плюсов, есть у этого средства и некоторые минусы, о которых тоже не помешает узнать заранее.

Для начала стоит узнать, что такое жидкое стекло. Это специальное средство, предназначенное для обработки поверхности кузова авто. Также допускается полироль использовать для обработки колёс и стекол. После обработки транспортного средства жидким стеклом требуется выждать определённое время сушки. Только так оно сможет нормально зафиксироваться на обработанном основании и прослужит намного дольше. В результате на кузовных элементах автомобиля образуется дополнительный защитный слой, который помогает длительное время сохранять красивый вид ЛКП.

В чем заключаются достоинства этого средства?

Автомобиль после подобной обработки выглядит непревзойдённо. Цвет ТС становится более ярким и насыщенным. А самое главное, что машина сверкает, как новая.

Если нанести на кузов автомобиля жидкое стекло, то в частой мойки не будет необходимости. Чтобы привести в порядок машину, нужно просто периодически смывать с неё грязь водой.

Срок службы жидкого стекла составляет где-то полгода. Ни одно другое похожее средство не способно защищать кузов настолько долго.

Полироль может похвастаться наличием антистатического эффекта.

После применения жидкого стекла на кузове не будут образовываться мелкие царапины и некрасивые разводы от дождя.

Теперь немного о минусах жидкого стекла:

Далеко не у каждого автовладельца удаётся самостоятельно красиво и правильно нанести жидкое стекло на автомобиль. По этой причине многие даже не пробуют это делать. Гораздо проще попросить помощи у профессионалов. Специалисты берут за такую работу немалые деньги. В том случае, когда на кузовных деталях имеются значительные повреждения, не стоит ожидать, что полироль их скроет. Если ЛКП кузова сильно изношено, то жидкое стекло не придаст презентабельности автомобилю.

Инструкция по нанесению жидкого стекла

После вышеописанных достоинств и недостатков, вывод один — лучше всего полировать кузов авто при помощи жидкого стекла. Даже если транспортное средство промоется под дождём, жидкое стекло не исчезнет. Важно также то, что данное средство держится на поверхности на протяжении нескольких месяцев — но данный факт характерен только лишь при правильном нанесении на поверхность кузова.

Покрываем кузов машины жидким стеклом

1. Обязательно проверяем, все ли необходимое присутствует в комплекте полироли. Обычно с жидким стеклом поставляется: дозатор, само средство и отвердитель, мягкая тряпка, перчатки, губка и полотенце. В том случае, если какие-то вещи к полироли не прилагаются, рекомендуется их сразу приобрести. От этого зависит результат проведённых работ.

2. Чтобы состав надёжно держался на кузове необходимо хорошо вымыть ТС и высушить. Особое внимание стоит уделить труднодоступным местам. Обычно в таких участках скапливается много грязи. В завершение требуется обезжирить поверхность кузовных деталей. Можно для этого воспользоваться уайт-спиритом, смешанным с водой. Не разрешается в данном случае применять средства, содержащие в составе силикон либо низкокачественные спирты.

В том варианте, если предварительно ТС обрабатывалось другой полиролью, её перед нанесением жидкого стекла понадобится обязательно убрать. Иначе покрытие не сможет дать надлежащей защиты для автомобиля.

3. Желательно производить полировку кузова в проветриваемом и сухом помещении. Для этого подойдёт гараж или хотя бы навес. Важно чтобы солнечные лучи, пыль, и грязь на попадали на обрабатываемую поверхность.

4. После подготовительного этапа можно начинать полировать свой автомобиль с использованием жидкого стекла. Нужно начинать с небольшого участка. Обработку кузова осуществляется постепенно, круговыми движениями. После нанесения жидкого стекла на одну деталь, можно приступать к другой. В некоторых ситуациях, осуществляют повторную обработку.

После этого остаётся лишь подождать немного, пока полироль полностью высохнет.

В процессе использовалось жидкое стекло Willson Silane Guard.