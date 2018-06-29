Самые молодые автовладельцы Ford эксплуатируют Ford Fiesta

Такие данные проводят аналитики из «Автостат», которые обработали данные опросов автовладельцев, проведенных в период с 2015 по 2018 г.

Оказалось, что самые молодые автовладельцы эксплуатируют Ford Fiesta, при этом автомобили Ford Focus и Mondeo больше всего предпочитают люди возрастом 35 и 36 лет соответственно.

На автомобиля Kuga чаще всего ездят люди возрастом 40 лет, а вот за рулем Explorer чаще всего можно увидеть водителей возрастом 39 лет.

При этом средний возраст владельцев автомобилей американской марки составляет 36 лет, что совпадает с общероссийским показателем. Отметим, что участниками опроса стали 163 тысячи автомобилистов возрастом от 18 до 65 лет.