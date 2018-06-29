Рост производства Tesla Model 3 стал причиной дефицита батарей в Panasonic

Американский автопроизводитель Tesla на протяжении длительного периода времени по ряду причин не мог нарастить производство «бюджетного» седана Tesla Model 3.

При этом, когда компания начала наращивать объёмы производства, произошло другое – дефицит батарей.

Об этом заявили представители компании Panasonic, которые и выпускают аккумуляторы для Tesla Model 3 в Японии и являются эксклюзивным поставщиком.

Также выпуском батарей занимаются и на предприятии Tesla — Gigafactory в Неваде, где частью операций заведует Panasonic.

Еще сборка батарей осуществляется на предприятии в штате Нью-Йорк. Из-за дефицита аккумуляторов американская компания вынуждена обращаться к другим производителям, а именно Samsung, LG, Murata, но даже они не могут удовлетворить возросший спрос.