В следующем году полноценно начнет работать новый завод по выпуску каркасов кабин для грузовиков «КамАЗ».
«КамАЗ» в апреле 2019 года запустит завод по производству каркасов кабин
29.06.2018 22:23
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Как сообщает российская компания, первые кабины начнут сходить с конвейерной линии в начале следующего года, но это будут только экспериментальные образцы. Полноценный запуск предприятия состоится в апреле 2019 года.
Сейчас на новом заводе специалисты проводят пусконаладочные работы на линии сварки, а в августе текущего года завершится монтаж остального оборудования.
В новый завод «КамАЗ» и концерн Daimler инвестировали 100 млрд рублей. Это совместное предприятие, на котором будут выпускать кабины не только для отечественных грузовиков, но также и для грузовиков Mercedes.
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