«КамАЗ» в апреле 2019 года запустит завод по производству каркасов кабин

В следующем году полноценно начнет работать новый завод по выпуску каркасов кабин для грузовиков «КамАЗ».

Как сообщает российская компания, первые кабины начнут сходить с конвейерной линии в начале следующего года, но это будут только экспериментальные образцы. Полноценный запуск предприятия состоится в апреле 2019 года.

Сейчас на новом заводе специалисты проводят пусконаладочные работы на линии сварки, а в августе текущего года завершится монтаж остального оборудования.

В новый завод «КамАЗ» и концерн Daimler инвестировали 100 млрд рублей. Это совместное предприятие, на котором будут выпускать кабины не только для отечественных грузовиков, но также и для грузовиков Mercedes.