Баварский автопроизводитель создал эксклюзивные версии двух своих автомобилей, которые будут существовать в единственном экземпляре.
Модели BMW i3 и BMW i8 получили золотое напыление
29.06.2018 15:26
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Особые версии с золотым напылением получили электрокар BMW i3 и спорткар BMW i8 с гибридной силовой установкой.
Эти автомобили получили приставку к названию Starlight Edition, а отличаются они напылением на кузове из 24-кратного золота.
Стилистику автомобилей разработали художник Мирослав Шпичак и дизайнер Золтан Матушка, а особую окраску и метод его нанесения создала компания Liebscher Blattgold.
Для покраски кузова было нанесено четыре слоя золота и шесть слоев краски на каждую машину.
Созданные автомобили продадут на аукционе, а денежные средства, вырученные с их продаж будут переданы на благотворительность.
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