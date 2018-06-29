Модели BMW i3 и BMW i8 получили золотое напыление

Баварский автопроизводитель создал эксклюзивные версии двух своих автомобилей, которые будут существовать в единственном экземпляре.

Особые версии с золотым напылением получили электрокар BMW i3 и спорткар BMW i8 с гибридной силовой установкой.

Эти автомобили получили приставку к названию Starlight Edition, а отличаются они напылением на кузове из 24-кратного золота.

Стилистику автомобилей разработали художник Мирослав Шпичак и дизайнер Золтан Матушка, а особую окраску и метод его нанесения создала компания Liebscher Blattgold.

Для покраски кузова было нанесено четыре слоя золота и шесть слоев краски на каждую машину.

Созданные автомобили продадут на аукционе, а денежные средства, вырученные с их продаж будут переданы на благотворительность.