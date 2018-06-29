Новый дилерский центр Kia заработал в Петербурге

В Санкт-Петербурге официально открылся новый дилерский центр, в котором осуществляется продажа и обслуживание автомобилей марки Kia.

Дилерский центр KIA Рольф Пулково расположился на пересечении КАД и Пулковского шоссе и является первым для «Рольфа».

Соглашение между дилером и компанией было подписано в апреле этого года. Общая площадь автосалона составляет 3900 кв.м.

Дилерский центр полностью отвечает международному стандарту KIA «Красный куб» (Red Cube). Отмечается, что в шоу-руме площадью 661,9 кв.м представлен весь модельный ряд марки, который официально продается в России.

Кроме этого, в дилерском центре можно приобрести аксессуары или застраховать автомобиль. В этом году планируется, что дилер реализует 1 800 автомобилей.