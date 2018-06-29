Компания Honda представила новые кроссоверы Honda Pilot и Honda HR-V‍

Специалисты компании Honda поработали над моделями Pilot и HR-V, которые после обновления позиционируются как автомобили 2019 модельного года и поступят в продажу в следующем месяце.

Автомобили получили обновления в экстерьере и интерьере, а вот о силовой линейке в компании сообщать не стали. Не исключено, что моторная гамма автомобилей останется прежней.

В кроссоверах изменилась решетка радиатора, оптика, а также передний и задний бамперы. В салоне автомобилей появился новый руль, а информационно-развлекательная система получила поддержку Android Auto и Apple CarPlay.

В модели Pilot 2019 в начальной комплектации будет система безопасности Honda Sensing с возможностью поддержки постоянной скорости, распознавания дорожных знаков, а также применения автоматического торможения.

В продаже Honda Pilot появится 16 июля, а модель HR-V стартует на рынке 24 июля. О стоимости и комплектациях моделей будет объявлено накануне продаж.