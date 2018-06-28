Jaguar Land Rover намерена увеличить инвестиции в развитие электрокаров. Как сообщает Bloomberg, британская компания увеличивает вложения на 25%, а за три года будет освоено $18 млрд.
Компания Jaguar Land Rover инвестирует $18 млрд в новые модели
28.06.2018 21:41
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К 2025 году компания намерена выпустить несколько электрокаров. Также к этому времени все существующие производственные площадки автопроизводителя будут переоборудованы для одновременного производства машин с традиционными и электрическими моторами.
Стоит отметить, что из-за дизельгейта, спрос на внедорожники марки с дизельными моторами существенно сократился.
Также власти Великобритании начали вводить ограничения на автомобили с ДВС, поэтому Jaguar Land Rover намерена уже к 2020 году оснастить все модели гибридными моторами.
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