В компании Mercedes-Benz планируют оснастить пикап X-Class новым 3,0-литровым V-образным восьмицилиндровым мотором, об этом сообщает Motoring со ссылкой на представителей марки.
Пикап Mercedes-Benz X-Class может получить топовый двигатель V8
29.06.2018 01:30
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Когда может выйти более мощная версия грузовика не сообщается, при этом отмечается, что все будет зависеть от пожеланий клиентов. Сейчас самая мощная версия X-Class оснащена 258-сильным V6.
В России пикап предлагается в двух вариантах: X 220 d с 163-сильным двигателем и X 250 d с мотором мощностью 190 лошадиных сил.
Базовая версия пикапа, которая оснащается шестискоростной механикой, стоит от 2 899 000 рублей. Самый дорогой вариант с 190-сильным мотором можно приобрести за 3 499 000 рублей.
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