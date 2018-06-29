Пикап Mercedes-Benz X-Class может получить топовый двигатель V8‍

В компании Mercedes-Benz планируют оснастить пикап X-Class новым 3,0-литровым V-образным восьмицилиндровым мотором, об этом сообщает Motoring со ссылкой на представителей марки.

Когда может выйти более мощная версия грузовика не сообщается, при этом отмечается, что все будет зависеть от пожеланий клиентов. Сейчас самая мощная версия X-Class оснащена 258-сильным V6.

В России пикап предлагается в двух вариантах: X 220 d с 163-сильным двигателем и X 250 d с мотором мощностью 190 лошадиных сил.

Базовая версия пикапа, которая оснащается шестискоростной механикой, стоит от 2 899 000 рублей. Самый дорогой вариант с 190-сильным мотором можно приобрести за 3 499 000 рублей.