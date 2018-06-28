В РФ прекращены продажи самых мощных версий хэтчбека Kia Ceed

Самые мощные версии хэтчбека Kia Ceed прекратило продавать на рынке российское подразделение компании, о чем сообщает сайт wroom.

В частности, говорится о прекращении продаж моделей Kia Ceed GT и Kia Pro_ceed GT, которые оснащены 1,6-литровым бензиновым двигателем, работающим в паре с механической коробкой передач.

Пятидверный Ceed оценен в 1 335 00 рублей, трехдверная версия имеет ценник 1 265 000 рублей. Прекращение продаж самых мощный модификаций хэтчбека связано со сменой поколений модели.

Новая генерация хэтчбека в России ожидается уже осенью. Его моторная гамма будет представлена 1,4 и 1,6-литровыми агрегатами.