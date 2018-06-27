Основные причины поломок форсунок

Серьезное снижение мощности двигателя, резкое повышение расхода горючего и другие проблемы, замеченные с мотором или топливной системой, могут быть вызваны выходом из строя форсунок автомобиля, который возникает по целому ряду причин. В таком случае необходимо незамедлительное обслуживание машины опытными специалистами – только так можно будет добиться полного восстановления работоспособности важных узлов транспортного средства. С этой целью рекомендуется обратиться в сертифицированный, проверенный сервисный центр – при такой необходимости узнать подробнее про ремонт форсунок в Украине можно тут http://remontforsunok.com.ua/, проконсультировавшись со специалистом и получив качественный комплекс услуг по доступной цене.

Причины поломки

Форсунки могут выйти из строя по целому ряду причин, определить которые может только профессионал, при очном осмотре машины в мастерской. Наиболее распространенными являются:

Проблемы с закрытием системы после впрыска – если полного ее перекрытия не происходит, подача горючего может осуществляться в произвольный момент, а не тогда, когда это требуется. В таком случае топливо не успевает достичь требуемого уровня давления, к тому же, в не до конца закрытую систему попадают продукты сгорания, изнашивая детали раньше срока.

Неверный выбор топливных присадок – диагностируется по перегреву и обгоревшей поверхности отверстия форсунки.

Неправильная установка – может возникнуть, если монтаж форсунок выполнялся не знающим тонкости этой процедуры сотрудником сервиса, а собственными силами. Например, при такой установке могло быть не установлено кольцо уплотнителя, либо деталь была закручена неравномерно.

Естественный износ – яркими его симптомами являются неравномерная работа двигателя и уменьшение скорости его запуска.

Также причиной выхода форсунок из строя может быть использование некачественного горючего с примесями воды и грязи, постепенно забивающими выходное отверстие узла, вследствие чего он подвергается повышенной нагрузке.

Работа для специалистов

Продолжительность работы и правильность функционирования новой форсунки напрямую зависит не только непосредственно от качества изготовления детали, но и от того, насколько грамотно она была установлена. Любые ошибки в монтаже недопустимы – они могут привести в том числе и к тому, что новая запчасть будет работать хуже изношенной старой. Именно поэтому, даже при наличии богатого опыта самостоятельного обслуживания личного автомобиля, замену форсунок следует поручить специально обученному человеку – это позволит избежать возникновения целого ряда неприятных проблем, сохранить функциональность авто на должном уровне, сделать его эксплуатацию предельно безопасной и комфортной.