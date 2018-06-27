Составлен ТОП-5 самых дорогих отечественных авто на вторичном рынке‍

На рынке подержанных авто в России дорого продают не только премиальные автомобили зарубежных марок, но также и раритетные отечественные модели, которые порой по цене не уступают Mercedes-Benz, Bentley и Rolls-Royce.

Журналисты «Автовзгляд» после анализа предложений на площадке «Авито» составили ТОП-5 самых дорогих отечественных авто.

Не удивительно, что самыми дорогими в РФ отечественными машинами считаются ЗИС-101, а это большая ценность для любого коллекционера.

Сейчас продается три модификации таких автомобилей, при этом они еще находятся на стадии реставрации. За эти авто просят от 60 до 75 млн рублей.

Также в РФ сейчас можно найти объявление о продаже ЗИЛ-4112P, за который владелец просит 70 млн рублей. В объявлении указано, что эта модель по роскоши даже превосходит лимузины британской марки.

Третье место среди дорогих отечественных авто у ЗИС-110 1949 года выпуска, его цена 45 млн рублей, а другой автор объявления за ЗИС-110 просит 25 млн рублей, что ставит эту версию раритетного авто на четвертое место в рейтинге.

На последнем месте автомобиль ГАЗ-13 «Чайка», который оценили в 13 млн рублей.