В Rolls-Royce готовят новый компактный внедорожник

В компании Rolls-Royce намерены расширить линейку своих кроссоверов и выпустить новую модель. Как известно, первый кроссовер компании Rolls-Royce Cullinan дебютировал в прошлом месяце, однако в компании уже заговорили о новом представителе SUV.

Подробности данного проекта не раскрывают, но уже известно, что новинкой станет новый компактный кроссовер.

При этом представители бренда в общении с зарубежными журналистами заявили, что они не намерены создавать модели, которые позволят перейти в более бюджетный сегмент.

В связи с этим производитель не будет торопится с выходом новинки и продолжит следовать свой стратегии, которая предусматривает удержание позиций в премиальном сегменте.