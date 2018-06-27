В компании Rolls-Royce намерены расширить линейку своих кроссоверов и выпустить новую модель. Как известно, первый кроссовер компании Rolls-Royce Cullinan дебютировал в прошлом месяце, однако в компании уже заговорили о новом представителе SUV.
В Rolls-Royce готовят новый компактный внедорожник
27.06.2018 18:37
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Подробности данного проекта не раскрывают, но уже известно, что новинкой станет новый компактный кроссовер.
При этом представители бренда в общении с зарубежными журналистами заявили, что они не намерены создавать модели, которые позволят перейти в более бюджетный сегмент.
В связи с этим производитель не будет торопится с выходом новинки и продолжит следовать свой стратегии, которая предусматривает удержание позиций в премиальном сегменте.
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