«АвтоВАЗ» показал эскизы новой модели LADA

У студентов Московского политехнического университета была уникальная возможность работать с главным дизайнером «АВТОВАЗа» и главой московского дизайн-центра марки.

Студенты в феврале получили проект «Будущий флагман LADA». Им нужно было разработать концепт LADA с учетом философии «Икс-графики» и предпочтением потребителя.

Во время ведения проекта с второкурсниками встречался глава московского дизайн-центра марки Жюльен Друар, а на начальной стадии для ознакомления с философией марки LADA встречу провел главный дизайнер «АВТОВАЗа» Стив Маттин.

Над проектом «Будущий флагман LADA» студенты работали полгода. Они изначально анализировали покупателя, узнавали его потребности и пожелания, а после все полученные знания были перенесены на бумагу в виде набросков.

Далее студенты и глава московского дизайн-центра марки совместно создали несколько эскизов. В дальнейшем наброски были доработаны и представлены главному дизайнеру «АВТОВАЗа».

Стив Маттин отметил несколько проектов и решений в них. В частности, ему понравилась новая интерпретация X-стиля.

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