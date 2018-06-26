В Нидерландах продали коллекцию из 220 раритетных Ford‍

В Нидерландах была распродана самая большая коллекция в мире ретро-автомобилей марки Ford. Ею раньше владел Ден Хартог (1926—2011). На торгах в Нидерландах решили распродать все раритетные автомобили в коллекции. Торги длились 10 часов и их одновременно вели четыре аукциониста.

В общей сложности с торгов выпучили 7,2 млн долларов, причем три проданные модели принесли свыше миллиона долларов.

За Ford Model B 1905 года выпуска на торгах удалось выручит 488 000 долларов, а это один из самых редких автомобилей того времени, так как Ford Model B в мире осталось всего 8 единиц.

Вторым дорогим раритетным авто стала модель Ford Model K, за которую на торгах заплатили 400 000 долларов, а вот за уникальный Ford Model A 1930-го года отдали 100 00 долларов.

Ден Хартога увлёкся автомобилями марки Ford, когда отец владел транспортной компанией и закупал для бизнеса автомобили только марки Ford.

После смерти отца Хартог начал собирать коллекцию автомобилей исключительно из этой марки, с целью получить полную коллекцию из всех выпускавшихся моделей Ford.