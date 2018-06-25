Житель Омска собрал пикап из старенького ЗИЛ-130

Житель Омска Дмитрий Карев из военного ЗИЛ-130 создал большой пикап, для чего пришлось полностью разобрать автомобиль и сделать для него некоторые эксклюзивные детали.

Мечта создать из советского автомобиля пикап у омского бизнесмена была давно. Но даже после столь масштабного тюнинга в автомобиле осталось большое количество родных деталей. По словам автора проекта, основные изменения в грузовике коснулись именно декора.

Были созданы из стеклопластика бамперы и крылья и кузов. Также в пикапе заменили топливный бак, который сделали из алюминия.

Переделанный ЗИЛ будет принимать участие в различных мероприятиях и фестивалях. Отмечается, что по документам машина по-прежнему числится как ЗИЛ-130.



