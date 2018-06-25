30-летний Ford Sierra продадут на аукционе за 140 тысяч долларов

Интересный лот появился на британском аукционе Silverstone Classic Sale. Сам аукцион будет проходить 21 и 22 июля и на нем будет реализован 30-летний Ford Sierra.

Выставленный на аукцион автомобиль был выпущен в 1987 году, а стартовая цена указана 105 тысяч фунтов или 140 тысяч долларов. Этот экземпляр является одним из серии Ford Sierra RS500 Cosworth, которая ранее была выпущена тиражом в количестве 500 единиц.

Редкий автомобиль создавался для омологации раллийной Sierra, принимавшей участие в гонках WRC. Отличается такая модель улучшенной тормозной системой и механизмами, а также более агрессивным внешним видом.

Мощность двигателя модели составляет 224 лошадиных сил. Экземпляр, который продадут с молотка имеет порядковый номер 38 и пробег всего 17 тысяч километров.