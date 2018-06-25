Аккредитация на таможне: особенности процесса

Без наличия аккредитационной карточки осуществление ВЭД является невозможным. Каждая компания рано или поздно сталкивается с потребностью выйти на международный рынок или приступить к взаимодействию с зарубежными поставщиками. В таких случаях фирма должна пройти обязательную аккредитацию в соответствующих таможенных структурах. Аккредитационная карточка позволит производить импорт и экспорт товаров в любые страны мира. Данная процедура совершается единожды, поэтому к ее осуществлению необходимо подходить с особой ответственностью. После прохождения аккредитации, компания получает бумажную и электронную аккредитационную карточку.

Аккредитация компании таможенными структурами также важна для государственных органов, которые получают при этом все необходимые сведения о ее работе. Иными словами, аккредитационная карточка — это отражение вашей репутации. Чем она лучше (репутация), тем скорее и проще будут выполняться условия договоров с иностранными партнерами. Поэтому аккредитация на таможне Киев — это отличная возможность вывести свою компанию на новый уровень деятельности.

Какие этапы включает в себя аккредитация на таможне Украина?

Аккредитация на таможне состоит из следующих этапов:

определения таможенного пункта (морской порт, аэропорт, железнодорожная станция);

поездки по городским пробкам и прибытия к его местоположению;

заполнения заявок, в которых должны отсутствовать ошибки юридического типа, а также ошибки «по невнимательности»;

подачи документов в таможенный пункт (в т.ч. в электронном экземпляре);

получения аккредитационной карточки и передачи документа в руки таможенного брокера;

При прохождении данной процедуры, можно столкнуться с некоторыми обыденными проблемами. Большая часть операций, связанных с бумажной волокитой, сопровождаются долгими очередями, а также знакомством с новыми людьми. Успех аккредитации часто зависит от того, в каком настроении находится человек, который принимает документы в таможенной структуре. По времени аккредитация на таможне может занять от двух дней до недели. Поэтому процедуру рекомендуется выполнять заблаговременно, особенно, если дело касается транспортировки продуктов питания, срок годности которых исчисляется днями. Мы рекомендуем обратиться за помощью к специалистам, чтобы сократить время на оформление документов.